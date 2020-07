Lotta al coronavirus, lo studio su Nature: 21 i farmaci potenzialmente efficaci (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl mondo medico è ormai da mesi alla ricerca di un metodo per contrastare l’infezione da coronavirus. La ricerca si muove su due asset fondamentali: la ricerca di un vaccino e la cura farmacologica. In riferimento alla seconda, uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature che fa riferimento al lavoro di un team di ricercatori internazionale, ha dimostrato l’esistenza di 21 farmaci potenzialmente efficaci contro il coronavirus. Nello specifico, questi farmaci hanno dimostrato di poter bloccare la replicazione del nuovo coronavirus SarsCov2. Quattro di questi farmaci hanno anche funzionato in sinergia con il Remdesivir. Il team di ricercatori ha ... Leggi su anteprima24

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - LaStampa : Mascherine e distanziamento sociale sono i due principali alleati nella lotta per la prevenzione del coronavirus ?? - Giocoleria1 : RT @virginiaraggi: Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva del T… - marcellone8 : RT @virginiaraggi: Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva del T… - RespSocialeRai : #Aiuta la @DPCgov a sostenere il Sistema Sanitario nella lotta al #Coronavirus. Puoi donare attraverso le seguenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta coronavirus Lotta al coronavirus, in Lombardia nasce un Emergency Hospital L'Unione Sarda I manifesti pubblici diventano 16 opere d'arte: a Montaione #lartesimanifesta tra la gente

Da oggi accanto al calendario di un evento o alla comunicazione del Comune, si potrà trovare un'opera d'arte. Montaione si è trasformato questa mattina in una grande mostra di 'arte diffusa' con 16 op ...

Salvini senza mascherina al convegno dei «negazionisti». Pd: è come Bolsonaro

Matteo Salvini si rifiuta di indossare la mascherina, malgrado gli inviti dei funzionari del Senato, durante tutta la durata di un convegno dell'ala dura contro il governo sulla lotta al Covid19, orga ...

Da oggi accanto al calendario di un evento o alla comunicazione del Comune, si potrà trovare un'opera d'arte. Montaione si è trasformato questa mattina in una grande mostra di 'arte diffusa' con 16 op ...Matteo Salvini si rifiuta di indossare la mascherina, malgrado gli inviti dei funzionari del Senato, durante tutta la durata di un convegno dell'ala dura contro il governo sulla lotta al Covid19, orga ...