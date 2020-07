L’orso M49 è fuggito di nuovo: sui Social esplode la gioia degli animalisti (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ha fatto di nuovo. L’orso M49 è fuggito per l’ennesima volta dal recinto dove era stato rinchiuso in Trentino. L‘orso più famoso delle Dolomiti, stamattina è scappato di nuovo dal recinto del Casteller, area a sud di Trento. Dalle ricostruzioni, stavolta, non ha scavalcato bensì divelto la rete di ferro per tornare in libertà. La notizia comunicata dal presidente trentino Fugatti Il presidente della Giunta provinciale di Trento, Maurizio Fugatti, ha interrotto la discussione sull’assestamento del bilancio provinciale per dare notizia che l’orso M49 è fuggito lunedì mattina dal recinto del Casteller a Trento. Il plantigrado – ha spiegato il governatore – già protagonista l’anno scorso di una prima evasione ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - HuffPostItalia : L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto - LaStampa : +++ ULTIMA ORA +++ Trentino, l’Orso M49 è fuggito nuovamente dal recinto del Casteller @fulviocerutti - ziwonauta : Diceva qualcuno che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca..non è che l'hanno distrattamente fatto usc… - GioielloEgidio : Fuga da Alcatraz L'orso M49 evade di nuovo dal centro faunistico. Libertà va cercando ch'è si cara. -

Ultime Notizie dalla rete : L’orso M49