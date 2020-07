L'orso M49 è di nuovo evaso ed è in fuga nei boschi del Trentino (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Nuova clamorosa evasione dell'orso M49 dal recinto protetto del centro del Casteller a Trento sud. Per il plantigrado più ricercato d'Italia si tratta della seconda fuga dallo stesso centro faunistico. La prima volta era fuggito il 15 luglio del 2019 e successivamente catturato il 28 aprile scorso. Poche ore dopo, l'orso M49 è stato localizzato tra i boschi della Marzola, il monte sopra Trento. A darne notizia è la Provincia Autonoma. La zona è presidiata dai forestali. Già durante la prima fuga l'orso M49 era andato sulla Marzola per poi iniziare i suoi lunghi ‘viaggi' che lo hanno visto scollinare anche in ... Leggi su agi

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - fattoquotidiano : L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - HuffPostItalia : L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto - worldnews911 : Trentino, l’orso M49 è fuggito nuovamente dal recinto del Casteller. I forestali lo hanno già individuato - markinob : Corri libero #M49 ?? L'orso M49 è fuggito di nuovo dal recinto di Casteller -