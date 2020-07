Lorenzo Pellegrini operato al naso, obiettivo Siviglia (Di lunedì 27 luglio 2020) Lorenzo Pellegrini è stato operato questa mattina a Villa Stuart dopo la rottura del setto nasale. Una settimana di stop, obiettivo averlo col Siviglia Contro la Fiorentina, la Roma ha messo una seria ipoteca sul 5° posto, che da l’accesso diretto ai gironi di Europa League. Ai giallorossi basterà vincere la prossima gara con il Torino per avere la certezza matematica di concludere davanti al Milan. A Torino sarà sicuramente assente Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso si è operato a Villa Stuart questa mattina per la rottura del setto nasale dovuto allo scontro con Milenkovic nella partita contro i viola. Lo stop è di circa una settimana, e difficilmente il centrocampista scenderà in ... Leggi su zon

