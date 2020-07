L'ombra di Leo Messi sull'Inter Il clamoroso indizio di Suning Tv (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo aver vestito nelle scorse settimane Tonali con la maglia dell'Inter, ora la tv di Suning proiettà Lione Messi a Milano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

BABY_LEO_BILL : RT @lebalzin: 'Ricorda: ovunque tu sia, la tua ombra ti seguirà ... Non sei mai solo. Il sole è ovunque'. ???Lebalzin???? - BABY_LEO_BILL : RT @lebalzin: ci vediamo più tardi miei cari amici,?????????? Vado con la mia ombra ovviamente !! ??Lebalzin?? - Serik_tpol : RT @solosumisura: @leo_pistone @Serik_tpol @Europeo91785337 @santillana63 @kiara86769608 @MarcoRizzoPC @muntzer_thomas è da un'ora che dist… - solosumisura : @leo_pistone @Serik_tpol @Europeo91785337 @santillana63 @kiara86769608 @MarcoRizzoPC @muntzer_thomas è da un'ora ch… -

Ultime Notizie dalla rete : ombra Leo

A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Napoli, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020, i tifosi nerazzurri hanno ricevuto una sorpresa inaspettata. La tv di Suning, nella ...L’ombra di Leo Messi esultante, proiettata sulla facciata del Duomo. Questa l’immagine scelta per promuovere in Cina la visione della partita Inter-Napoli di questa sera dalla tv ufficiale del gruppo ...