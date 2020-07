Lombardia senza morti. Contagi, lieve calo (255) (Di lunedì 27 luglio 2020) Andrea Cuomo Per il terzo giorno decessi zero nella regione. Giro di vite nei luoghi della movida e in metrò Meno casi, più controlli, qualche minaccia. È la domenica del coronavirus. Bollettino. Scendono i Contagi, ma la domenica è cosa abbastanza consueta: ieri 255 casi, meno dei 275 di sabato ma più dei 252 di venerdì. I morti sono cinque e per il terzo giorno consecutivo in Lombardia non ce ne sono. La Lombardia però resta in testa alla triste graduatoria con 74 nuovi casi (25 nella provincia di Bergamo, 13 in quella di Milano con 10 nel capoluogo e 9 a Brescia), davanti all'Emilia-Romagna, poi altre sei regioni in doppia cifra (Veneto, Lazio, Toscana, Sicilia, Piemonte e Campania), otto con meno di dieci casi e solo cinque a quota zero: Umbria, Sardegna, ... Leggi su ilgiornale

