Lombardia: Ricciardi (M5S), 'da Fontana conflitto interessi, scandalosa gestione cosa pubblica' (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Sono stato accusato di avere insultato i cittadini lombardi, invece li ho solo difesi da un'amministrazione incapace. Ominicchio è il capo della Lega, se non fa dimettere subito Fontana e chiede scusa. Durante l'emergenza Covid, mentre fuori si contavano i morti, alla Regione Lombardia si facevano affari e si favorivano, questo è il sospetto che emerge dall'inchiesta, i congiunti. Con quale credibilità Salvini parla di fiscalità equa e poi permette al governatore della Regione più ricca d'Italia di avere conti scudati, alle Bahamas o in Svizzera? Ma siamo seri". Lo dice Riccardo Ricciardi, deputato M5S, che nelle settimane scorse in Aula attacco duramente la Regione Lombardia per la gestione dell'emergenza Coronavirus, suscitando le dure ... Leggi su iltempo

E’ questa la sintesi che il PD fa dell’iniziativa svoltasi presso la sede della Regione Lombardia, con la partecipazione di ... in dialogo con Walter Ricciardi, Giuseppe Remuzzi, Roberta Siliquini, ...

In Lombardia 56 dei 190 nuovi casi e 8 decessi. 190 nuovi contagi da Coronavirus e 13 nuovi decessi nell'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute sul Covid-19 in Italia. Walter Ricciardi, ...

