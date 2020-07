Lombardi: necessario piano regionale di rilancio e resilienza (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Occorre predisporre un piano regionale di rilancio e resilienza per la sostenibilita’ ambientale, la digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione e per il contenimento del contagio da covid-19 e va previsto il sostegno economico ai settori colpiti per far si’ che, anche a supporto del piano nazionale, si individuino gli interventi strutturali prioritari da realizzare nella nostra regione. E’ per affermare la priorita’ di questi principi e di queste azioni, che ho presentato in Consiglio regionale un Ordine del Giorno che e’ stato accolto favorevolmente dall’Aula”. Lo ha dichiarato Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, a margine del Consiglio straordinario su ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Lombardi necessario Casertana, ok per l'utilizzo del "Partenio-Lombardi Ottopagine Vicenda Fontana. La necessaria prudenza dopo il caso Lombardia. Etica e responsabilità

La premessa è che questa Italia in stato d’emergenza a tutto può derogare, tranne che al principio costituzionale della presunzione d’innocenza. A maggior ragione se gli amministratori nazionali, regi ...

Sanremo, Lombardi e Cozza (Fratelli d’Italia): «Accorpare due asili nido potrebbe avere ripercussioni sui dipendenti»

Sanremo. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Lombardi e Federica Cozza sono fortemente preoccupati per quanto emerso in questi giorni relativamente al futuro degli ultimi due asili nido r ...

