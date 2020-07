L’olio di rosa mosqueta: ideale in estate, scoprite tutti i benefici. (Di lunedì 27 luglio 2020) L’olio di rosa mosqueta è perfetto per contrastare l’invecchiamento della pelle: la rende infatti più elastica, tonica e giovane! Ricco di beta-carotene, vitamina A e B e di acidi grassi buoni, è originario del Sud America e si estrae dai semi di una pianta selvatica cilena. Perfetto sopratutto per chi soffre di pelle grassa, è in grado di ridurre il sebo! Inoltre, è un grande alleato contro le smagliature e le rughe, da provare sopratutto in questa caldissima stagione! Acquistatelo puro al 100% e, una volta aperto, conservatelo sempre in frigorifero! Ecco tutti i benefici e gli utilizzi a cui si presta! Curiose? Iniziamo! L’olio di rosa mosqueta: per idratare a fondo i capelli, senza appesantirli L’olio di ... Leggi su pianetadonne.blog

