Lo show di Salvini che non si mette la mascherina al Senato (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel corso di un convegno organizzato da Armando Siri (Lega) e Vittorio Sgarbi, dal titolo: “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” è andato in scena lo show di Matteo Salvini, che ha rifiutato a più riprese di mettersi la mascherina anche quando è stato invitato a farlo da un funzionario del Senato. L’agenzia di stampa ANSA racconta che gli addetti del Senato, a più riprese, hanno invitato tutti i presenti a indossare la mascherina, esortazione accolta quasi esclusivamente dai giornalisti presenti. Un funzionario s’è rivolto esplicitamente al segretario leghista, seduto in prima fila, che però gli ha risposto: ” Non c’è l’ho la ... Leggi su nextquotidiano

fabiospes1 : RT @neXtquotidiano: Lo show di #Salvini che non si mette la mascherina al Senato - neXtquotidiano : Lo show di #Salvini che non si mette la mascherina al Senato - undercoverdoggy : - informazione - scienza - salvini - sgarbi Ed ecco lo show del giorno ?????? - maxrossello : RT @PagellaPolitica: È vero che grazie al 'freno di emergenza” i 'Paesi #frugali' potranno bloccare il #RecoveryFund? No, Il “freno di eme… - gigi_corno : RT @PagellaPolitica: Secondo #Salvini, un singolo Paese Ue può imporre riforme a un altro Stato membro per concedergli l'accesso al #NextGe… -

Ultime Notizie dalla rete : show Salvini Coronavirus, al Senato il convegno dei "negazionisti". Salvini: "Non metto la mascherina". Sgarbi: "In Italia non c'è più" la Repubblica M5s: da Salvini attacchi all'informazione, segue modello Orban

Roma, 25 lug. (askanews) - "Salvini continua a prendersi gioco degli italiani, non avendo pi cartucce da sparare e dovendo coprire le inchieste che riguardano il suo partito attacca la libera informaz ...

Merkel e Macron hanno aiutato Conte per evitare il ritorno di Salvini al governo

Conte si è avvalso della preoccupazione che nelle Cancellerie europee circola su una possibile ‘’prise du pouvoir’’ di Salvini per rafforzare la posizione dell’Italia nel negoziato sul Recovery Fund.

Roma, 25 lug. (askanews) - "Salvini continua a prendersi gioco degli italiani, non avendo pi cartucce da sparare e dovendo coprire le inchieste che riguardano il suo partito attacca la libera informaz ...Conte si è avvalso della preoccupazione che nelle Cancellerie europee circola su una possibile ‘’prise du pouvoir’’ di Salvini per rafforzare la posizione dell’Italia nel negoziato sul Recovery Fund.