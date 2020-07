ll doodle di Google celebra Jeanne Baret, l’esploratrice travestita da uomo (Di lunedì 27 luglio 2020) Avventuriera, determinata e impavida, Jean Baret fu la prima donna a circumnavigare la terra. Mica poco per essere alla fine del ‘700. Leggi anche › Biologhe, scienziate e artiste: cinque donne che hanno trovato nel mare la loro missione › “Grandi donne nella storia”: la nuova collana da non perdere in edicola › Vogliamo più donne ai tavoli che contano: sei giornaliste denunciano e raccontano › Diritti e proteste online, le donne prendono la parola L’intraprendente Jean Baret Ecco ... Leggi su iodonna

tizzide : RT @aleandreotti: Google Doodle di oggi dedicato a Jeanne Baret, esploratrice francese e prima donna a compiere la circumnavigazione del gl… - TonioG91 : Il #27luglio 1740 nacque #JeanneBarret, la prima donna che tra il 1766 ed il 1769 circumnavigò il globo. Oggi… - CentroGarozzo : 280 anni fa nasceva Jeanne Baret, Google le dedica un doodle - MonferGreenFarm : RT @ClubEsploratori: #OTD Il Doodle di Google oggi celebra #JeanneBaret, la prima donna a circumnavigare la Terra. Per partecipare alla spe… - myo75ho : 280° anniversario della nascita di Jeanne Baret #GoogleDoodle -