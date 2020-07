Livorno, assalto al portavalori: rubati 100mila euro di pensioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Un colpo da 100mila euro è stato messo a segno a Livorno questa mattina da almeno due rapinatori che, armati di un fucile e di una pistola, hanno assaltato un furgone portavalori. Il mezzo trasportava i soldi delle pensioni presso le Poste di via Settembrini per i successivi pagamenti.Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, i malviventi erano ben organizzati: hanno messo in atto una rapina lampo per poi fuggire a bordo di un'auto, un suv di colore verde. La polizia ha istituito posti di blocco in tutta la zona ma i banditi, almeno per ora, sembra abbiano fatto perdere le loro tracce.(in aggiornamento) é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 13:52 di Monday 27 July 2020 Leggi su blogo

Adnkronos : #Livorno, assalto a portavalori: rubati 100mila euro per pensioni - TgrRaiToscana : Assalto all'alba, rapinato portavalori #Livorno #IoSeguoTgr @TgrRai - StreetNews24 : Sono stati predisposti posti di blocco per cercare di intercettare i banditi in fuga - toscanamedianew : Assalto al portavalori, via con 100.000 euro - agenziaimpress : Assalto al portavalori. #Livorno, armati di Kalashnikov in fuga con 100mila euro, ricerche in corso -