Livorno, assalto al portavalori: rubati 100mila euro di pensioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Un colpo da 100mila euro è stato messo a segno a Livorno questa mattina da due rapinatori che, armati di un fucile Kalashnikov e di una pistola, hanno assaltato un furgone portavalori. Il mezzo trasportava i soldi delle pensioni presso le Poste di via Settembrini per i successivi pagamenti.Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, i malviventi erano ben organizzati: hanno messo in atto una rapina lampo per poi fuggire a bordo di un'auto, un suv di colore verde.I rapinatori sono entrati in azione circa venti minuti dopo le 7:00 con il viso coperto da una mascherina e un cappello in testa. Armi in pugno, i due avrebbero minacciato le guardie giurate facendosi consegnare il denaro.La polizia ha istituito posti di blocco in tutta la zona ma i banditi, almeno per ora, sembra abbiano fatto ... Leggi su blogo

