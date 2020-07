Liverpool, Dejan Lovren lascia il club. Klopp: “Se ne va una leggenda” (Di lunedì 27 luglio 2020) Dejan Lovren lascia il Liverpool e si trasferisce a titolo definitivo allo Zenit di San Pietroburgo. Lo hanno comunicato gli stessi Reds, ringraziando “Dejan per il suo contributo nel corso degli anni” e “augurandogli il meglio per la sua nuova sfida”. Anche l’allenatore Jurgen Klopp ha voluto salutare Lovren, definendolo una “leggenda”. “Un’altra leggenda del Liverpool che lascia il club. Lui è stato un membro molto, molto importante di questa squadra dal primo giorno in cui sono arrivato – ha detto il tecnico tedesco ai canali ufficiali del club – Ricordo quando allenavo il Borussia Dortmund e giocammo contro il ... Leggi su sportface

Dejan Lovren è un nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Il difensore centrale croato ha lasciato il Liverpool dopo 185 partite ufficiali, impreziosite dalla vittoria della Champions League 2019

Dopo sei anni, la Premier League e la Champions vinte, il difensore croato saluta il Liverpool per approdare nel campionato russo.

