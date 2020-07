LIVE – Perugia-Trapani 0-1, Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di lunedì 27 luglio 2020) Alle 21:00 di lunedì 27 luglio toccherà a Perugia e Trapani scendere in campo in occasione della trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020. Quindicesima posizione per i padroni di casa, penultimo posto invece per gli ospiti. Quale sarà l’esito del match al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio dell’arbitro. Le formazioni ufficiali Perugia (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Capone, Falcinelli; Iemmello. All. Oddo Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Odjer, Colpani, Grillo; Pettinari, Dalmonte. All. Castori AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

