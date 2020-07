LIVE – Contagi aggiornati oggi lunedì 27 luglio: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di lunedì 27 luglio per quanto concerne l’allarme coronavirus. Proseguono le difficoltà per i numerosi paesi del Sud America che stanno lottando in ospedale e non solo contro la pandemia: in risalto purtroppo la situazione del Brasile che presenta sempre migliaia di casi giornalieri. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di domenica 26 luglio. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 16.446.932 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 652.852 guariti DAL CORONAVIRUS: 10.068.202 CASI ATTIVI DI ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Contagi Coronavirus in Italia e nel mondo: Cina, nuovi contagi locali ai massimi da marzo. LIVE Sky Tg24 Aumenti di contagi in Italia, l’esperto: “Occorre meno ansia e più attenzione”

Parla Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sull'emergenza sanitaria da Covid-19 e spiega le sue idee circa l'attuale situazione comunicati ...

Aumento contagi in Sicilia, Musumeci: “Non si escludono misure più restrittive”

Insieme ai nuovi casi, torna la paura tra i siciliani. Il presidente Musumeci ha denunciato la crescita dei positivi, chiedendo maggior disciplina al fine di evitare misure più drastiche. L’ultimo bol ...

