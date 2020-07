L'Italia ha paura di un esodo di massa dalla Tunisia (Di lunedì 27 luglio 2020) Se c’è un Paese che in questo momento inquieta l’Italia al di là del Mediterraneo è la Tunisia. Sono soprattutto tunisini i migranti che sbarcano a Lampedusa in piccoli gruppi nelle ultime settimane, le partenze sono in costante aumento mentre nel paese la crisi politica e sociale morde sempre di più. Ieri si è costituito il nuovo Governo, il presidente Kais Saied ha affidato l’incarico di premier all’attuale ministro dell’Interno Hichem Mechichi, che ora ha un mese di tempo per formare l’esecutivo. Tunisi è la capitale di un Paese allo stremo, da cui molti vogliono partire, destinazione Europa. Prima destinazione Italia. A Tunisi arriva oggi in visita ufficiale Luciana Lamorgese proprio per provare a tamponare la situazione, che rischia di creare un ... Leggi su huffingtonpost

Se c’è un Paese che in questo momento inquieta l’Italia al di là del Mediterraneo è la Tunisia. Sono soprattutto tunisini i migranti che sbarcano a Lampedusa in piccoli gruppi nelle ultime settimane, ...

La scogliera frana, paura in Costiera Amalfitana a Praiano

Si è verificata una frana in località Laurito tra Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana. Intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo via terra e con elicottero e la guardia costiera per la ...

