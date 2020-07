Lisbona, la Final Eight di Champions vale 50 milioni (Di lunedì 27 luglio 2020) La Champions League avrà un impatto economico importante sulla città di Lisbona, nonostante la disputa delle gare a porte chiuse. Lo prevede uno studio dell’Istituto portoghese di amministrazione e marketing, che stima un impatto positivo per 50 milioni sulla capitale portoghese grazie alla Final Eight del torneo. La metà dei proventi sarà riconducibile alle spese … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : #Lisbona, la Final Eight di #ChampionsLeague vale 50 milioni per la città - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lisbona, la Final Eight di Champions vale 50 milioni: La Champions League avrà un impatto economi… - CarloEmmiti : L’Higuain di ieri sera non mi è dispiaciuto. Ha protetto palla, ha cambiato gioco bene, certo un po’ troppo compass… - ClaudiaPandoro : Final Eight di Champions League a Lisbona: le quote sulle vittoria finale e il punto su Juve, Atalanta e Napoli… - sportface2016 : Benjamin #Pavard è a rischio per la Final Eight della #ChampionsLeague a Lisbona: ecco il comunicato del… -