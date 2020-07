L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: "Da Lega messaggio pericoloso" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il responsabile delle Malattie infettive del Sacco: "Nessuno dei relatori di quel convegno ha titolo per dare un'opinione di tipo scientifico". Il virologo Pregliasco: "della mascherina non possiamo ancora fare a meno nei luoghi chiusi e all'aperto se non c'è distanziamento" Leggi su repubblica

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - repubblica : L'infettivologo Galli contro i 'negazionisti' della mascherina: 'Da Lega messaggio pericoloso' - fanpage : L’infettivologo Galli contro Salvini: “Lancia un messaggio pericoloso e senza basi scientifiche” - tinapica66 : RT @catlatorre: «I migranti? Le persone in arrivo sono le più controllate. Occorrerebbe controllare meglio i viaggiatori intercontinentali»… - Luca80093108 : RT @catlatorre: «I migranti? Le persone in arrivo sono le più controllate. Occorrerebbe controllare meglio i viaggiatori intercontinentali»… -