Libero, che giornalismo è questo? (Di lunedì 27 luglio 2020) Formidabile Filippo Facci! E’ “costretto” a riprendere un fatto del 1981 – “Grillo, la vera storia dell’incidente mortale” – ma lo fa controvoglia. Un accenno. Gli dedica solo una pagina intera di Libero. Si capisce subito che gode come un riccio a parlarne, ma simula: “Fa abbastanza schifo – scrive – che nel luglio 2020 si debba tornare su questa vecchia storia”. Dice proprio così, e ci torna su ricordando sadomasochisticamente tutte le volte che ne ha parlato: luglio 2007; aprile 2008; febbraio 2013. Oggi leggiamo che Beppe Grillo affermò: “L’immagine spaventosa dell’incidente non mi abbandonerà mai.” Il commento dice tutto di Facci: “Non sapeva dei giornalisti pronti a perseguitarlo proprio per quell’immagine.” E’ il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Oggi il tempo libero si trascorre online. Sono lontani, infatti, gli anni in cui si stava in strada con gli amici tra giochi con la palla, corse a perdifiato e risate. I ritmi sono diventati molto più ...

I giudici del tribunale del Cairo raffreddano il lieve entusiasmo nato dopo la decisione di convocare una nuova udienza per esaminare il caso di Patrick Zaki dopo 15 giorni, e non 45 come previsto dal ...

