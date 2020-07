Lewis Hamilton, post negazionista: “Bill Gates mente sul Coronavirus” (Di lunedì 27 luglio 2020) post negazionista del campione della Formula 1, Lewis Hamilton sulle Stories Instagram: “Bill Gates mente sul Coronavirus”, poi cancella tutto. Prima Novak Djokovic, poi Andrea Bocelli e infine Lewis Hamilton: si allunga la lista di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo che sostengono tesi che si possono definire ‘complottiste’ o ‘negazioniste’. Leggi … L'articolo Lewis Hamilton, post negazionista: “Bill Gates mente sul Coronavirus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkySportF1 : LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE NEL 2019 ? 10^ vittoria in stagione e 6° successo in carriera nel GP di casa per… - _lasilviaaa : RT @ansiogenaaf: Dio mio grazie Lewis Hamilton, g r a z i e. - cicciovettel95 : RT @ansiogenaaf: Dio mio grazie Lewis Hamilton, g r a z i e. - Alessandro_V7 : RT @ansiogenaaf: Dio mio grazie Lewis Hamilton, g r a z i e. - ansiogenaaf : Dio mio grazie Lewis Hamilton, g r a z i e. -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

AutoMotoriNews

Lewis Hamilton non è abituato a sbagliare in pista. Da tre stagioni consecutive, l’inglese detta legge in Formula 1, rendendo la sua Mercedes la prima della classe. Il pilota anglo-caraibico è già arr ...Continua senza sosta la battaglia di Lewis Hamilton contro il razzismo. Il campione britannico recentemente ha accusato un po’ tutti, anche Liberty Media, rea secondo lui di non essere molto attiva ne ...