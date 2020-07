Letizia di Spagna, il perfetto abito estivo che piace anche a Kate Middleton (Di lunedì 27 luglio 2020) Letizia di Spagna è una delle donne più ammirate al mondo, soprattutto per i suoi look meravigliosi: è sempre impeccabile e ci regala moltissimi outfit (a volte anche low cost) da cui trarre spunto per essere al top in ogni occasione. Ma altrettanto si può dire di Kate Middleton, che a sua volta è una vera regina di stile. In effetti, non ci dovrebbe sorprendere scoprire che entrambe condividono alcuni look tra i più belli che abbiano mai proposto finora. Abituate ad essere sempre al centro dell’attenzione, Letizia e Kate sanno fare sempre la scelta giusta in tema di abbigliamento, senza tralasciare l’importanza degli accessori. Di recente, abbiamo potuto ammirare entrambe con un lungo shirt dress a tema floreale, un ... Leggi su dilei

