L’eredità della mamma su conti alle Bahamas, perché Fontana è nei guai (Di lunedì 27 luglio 2020) Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato dalla Procura di Milano per frode in pubbliche forniture, nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione da parte della società Dama spa gestita dal cognato Andrea Dini. Dalle indagini degli inquirenti milanesi, emerge che il governatore avrebbe cercato di rimborsare … L'articolo L’eredità della mamma su conti alle Bahamas, perché Fontana è nei guai proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

