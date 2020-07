L’Effige Lauretana saluta la città di Caserta (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Sacra Effige della Madonna di Loreto saluta Caserta, città di aviatori, per continuare il suo viaggio a Capodichino (NA) dove permarrà fino al 29 luglio 2020. La Madonna Lauretana, amorevolmente accolta e venerata dai cittadini e dai fedeli Casertani e dai turisti, è rimasta in città per tutto il fine settimana appena conclusosi donando immagini suggestive ed evocative sia al Sacrario ai Caduti dell’A.M., in Piazza Gramsci e che nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, dove ieri mattina è stata celebrata la S. Messa, alla presenza di cittadini, turisti e delle autorità del capoluogo. Proprio in Cappella Palatina, il Col. Nicola Gigante, Comandante della ... Leggi su anteprima24

casertafocus : CASERTA – Il saluto degli avieri alla Sacra Effige della Madonna di Loreto TUTTE LE FOTO della cerimonia - IulianoLorenza : L'Effige Lauretana saluta la città di Caserta - - ExPartibus : L'Effige Lauretana saluta la città di Caserta - - pietro_riccio : L'Effige Lauretana saluta la città di Caserta - -

Ultime Notizie dalla rete : L’Effige Lauretana