Le ultimissime sulle probabili formazioni di Parma-Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) Domani sera ci sarà la sfida tra Parma e Atalanta, valida per la trentasettesima giornata di serie A. Tra i ducali , D’Aversa non ha nessun giocatore squalificato, ma ha diversi infortunati: Grassi, Brugman, Cornelius, Hernani, Scozzarella. In porta ci sarà Sepe; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo; le mezze ali saranno Kurtic e Kucka, mentre in mezzo ci sarà Barillà; davanti spazio a Gervinho, Inglese e Kulusevski. Nell’Atalanta, Gasp dovrà fare a meno di Toloi assente per squalifica. In porta ci sarà come di consueto Gollini; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Palomino, Caldara e Djimsiti; gli esterni saranno Hateboer e Gosens, mentre in mezzo ci saranno De Roon e Freuler; alle spalle di Gomez e Zapata ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli) Playhitmusic - - DiMarzio : #SpalTorino, le ultimissime sulle scelte di #Longo - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Pensioni anticipate, ultime oggi 25 luglio su opzione donna al 2023 e quota 100 rosa Pensioni Per Tutti La "guerra" tra virologi sconfina in politica, ecco come il virus ha diviso l'Italia

AGI - Crisanti contro Zangrillo. Tarro contro Burioni. Ranieri Guerra contro Clementi. Critiche, insinuazioni, persino insulti. Dopo la tregua forzata causa lockdown, l'inizio della “nuova normalità” ...

Pensioni 2020-2021, al via di nuovo tavolo tra Sindacati e Governo per riforma

Misure che accompagnare alla pensione le vittime della crisi economica a causa del coronavirus, uscita a 62 anni, quota 41 per tutti e non solo: nuove proposte dei sindacati sul tavolo del governo Al ...

AGI - Crisanti contro Zangrillo. Tarro contro Burioni. Ranieri Guerra contro Clementi. Critiche, insinuazioni, persino insulti. Dopo la tregua forzata causa lockdown, l'inizio della “nuova normalità” ...Misure che accompagnare alla pensione le vittime della crisi economica a causa del coronavirus, uscita a 62 anni, quota 41 per tutti e non solo: nuove proposte dei sindacati sul tavolo del governo Al ...