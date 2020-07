Le ultimi novità a livello tecnologico per il settore del gioco online in Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ un momento davvero molto importante questo che stiamo attraversando per il settore del gioco. Il 2020 si conferma secondo le attese un anno cruciale in termini di innovazioni e di novità che riguardano la tecnologia. Si parlava già da tempo del rilascio della nuova Playstation 5, notizia che è stata successivamente confermata dalla casa madre Sony, che ha riempito tutti i siti dedicati a questo specifico argomento tematico. Piuttosto che andare a leggere le specifiche e le caratteristiche peculiari di questo nuovo modello di console, risulta interessante scoprire quali sono stati fino a questo momento gli effetti della notizia, a livello mediatico, come è stata recepita e assorbita dagli addetti ai lavori e dai produttori di console che appartengono alla concorrenza. Attualmente il mercato ... Leggi su gamerbrain

hypodermicmars : il rettore di univ3 oggi farà una diretta con tutte le novità per il prossimo A.A. e sono qua a pregare tutti i san… - PuntoCellulare : HMD Global, alla luce della quasi totale assenza di novità negli ultimi mesi, è fra le aziende i cui piani sono sta… - EdilclimaNews : Ultimi appuntamenti con le SUMMER WEBINAR WEEKS! Si parlerà di impianto gas domestico e extradomestico, reti sanita… - Mariang68525745 : RT @AstrOroscopo: La classifica della settimana dal 27 luglio al 2 agosto. Questa settimana a godere saranno gli amici CAPRICORNO: 1° in cl… - AstrOroscopo : La classifica della settimana dal 27 luglio al 2 agosto. Questa settimana a godere saranno gli amici CAPRICORNO: 1°… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimi novità Delitto Vannini, nella villetta c’erano anche due «mister x» Corriere della Sera