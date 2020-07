Le parole di Andrea Bocelli sul covid19 indignano: “umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Suonano davvero strane, e stanno facendo il giro dei social in questi minuti, le parole di Andrea Bocelli che questa mattina, partecipando a un convegno in Senato, promosso da Vittorio Sgarbi, sembra essersi scagliato contro chi ha preso, nei mesi passati, decisioni importanti al Governo. Il grande artista, che tra l’altro si è ammalato di coronavirus, insieme agli altri componenti della sua famiglia, ed è andato anche in ospedale a donare il plasma per aiutare la ricerca e per aiutare chi come lui si era ammalato, oggi prende una posizione contraria, forse anche inaspettata. Le sue parole arrivano così inattese da sembrare a tanti anche una fake news, se non fosse che le sue dichiarazioni, sono state riportate in questi minuti da tutti i principali siti di informazione ... Leggi su ultimenotizieflash

