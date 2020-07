Le parole del politichese (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sono verità condivisibili ma inutili, perché generiche. Non scontentano nessuno e non inchiodano chi le propone a prendere impegni precisi. Sono verità che hanno un loro linguaggio, fatto di espressioni-spia e topos, argomenti retorici ricorrenti.Iniziamo con le espressioni-spia. Sono quelle che ci segnalano che siamo in un campo di argomentazioni adatte per ogni discorso (o testo scritto) che si vuole “ufficiale”, quello che va bene per il circolo del tennis, la cena aziendale, il comizio in piazza. Eccone alcune: “ripartire dalle persone”, “auspicata stagione di crescita”, “volano per nuove forme di lavoro”. Il repertorio si può arricchire con le “coppie fisse”, quelle parole che si presentano spesso insieme e - nell’ansia di aggiungere, per paura di non avere abbastanza ... Leggi su huffingtonpost

Mov5Stelle : La mia Idea Ribelle del momento è il #SalarioMinimo: necessario sia per la tutela dei lavoratori che per quella del… - JuventusTV : Sarri: «Ho coronato un sogno» Le parole del Mister dopo la vittoria dello Scudetto ???? On demand, qui ??… - forumJuventus : Rivivi le emozioni della serata #Stron9er Gli highlights di #JuveSamp ? - findusbastoncin : penso che per ora bloccherò le parole pansessualità e non binarismo e cose del genere perché sono stanca - salvodimartino6 : 'Negazionisti del covid'. Perché un titolo così barbaro? Qualcuno ha detto che non esiste il virus? O forse non si… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del Le parole del presidente del Lille sulla trattativa Osimhen-Napoli - casanapoli.net Xbox Lockhart, la foto del controller è reale? Nuovi dettagli sul design di Series S

La foto del controller bianco di Xbox Lockhart sarebbe reale, stando agli autori del leak, che hanno parlato anche del design di Xbox Series S. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 27/07/2020 La foto del con ...

Conferenza dei servizi, lite in Provincia. Laura Lubelli: “sono stata aggredita dall’assessore Ruggeri”

La Presidente di Città Futura si dice pronta a presentarsi in Procura dopo l’aggressione verbale che avrebbe subito da parte del senatore Salvatore Ruggeri. Nessuno avrebbe mai immaginato che una conf ...

La foto del controller bianco di Xbox Lockhart sarebbe reale, stando agli autori del leak, che hanno parlato anche del design di Xbox Series S. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 27/07/2020 La foto del con ...La Presidente di Città Futura si dice pronta a presentarsi in Procura dopo l’aggressione verbale che avrebbe subito da parte del senatore Salvatore Ruggeri. Nessuno avrebbe mai immaginato che una conf ...