Le notizie del giorno – Centrocampista nella bufera, il calcio piange un’altra vittima per Coronavirus (Di lunedì 27 luglio 2020) Le notizie del giorno – Interessante e lunga intervista del presidente del Barcellona Joseph Maria Bartomeu al Mundo Deportivo. Tanti gli argomenti affrontati, soprattutto in ottica mercato: da Xavi allenatore a Messi, Lautaro e Neymar. Queste le sue parole. “Il mercato? Ho già detto, anche durante il lockdown, che sarà un’estate di scambi. Dal 14 marzo quasi non abbiamo incassato neanche un euro. Abbiamo recuperato molto con la riduzione degli ingaggi e con la cassa integrazione, abbiamo dovuto chiudere gli store e il museo, abbiamo perso 200 milioni di euro. Ma non sono vere le storie sui problemi economici. Avevamo introiti superiori agli altri grandi club ma dal 14 marzo ci siamo dovuti adeguare tutti alla nuova situazione. Il livello dei debiti del club non è molto alto. Messi? ... Leggi su calcioweb.eu

notizie del Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : notizie del