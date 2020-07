Le mie nozze country: trama, cast e curiosità del film sentimentale del 2019 (Di lunedì 27 luglio 2020) Pomeriggio “romantico”, quello in programma quest’oggi su Canale 5. Alle ore 16:30 andrà infatti in onda “Le mie nozze country”, diretto da Justin G. Dick. Il film, caratterizzato da un cast di tutto rispetto dove spicca la presenza di Bea Santos, è stato realizzato nel 2019 in Canada, ed è una commedia sentimentale che ha ottenuto un buon riscontro tra il pubblico. Le vicende di questa pellicola ruotano attorno al personaggio di Zane Gunther, che si diletta come cantante di musica country e che deve far fronte ad un impegno lavorativo proprio nel giorno delle sue nozze. Il matrimonio viene quindi rinviato sul più bello per via di un precedente contratto che obbliga Zane a continuare ... Leggi su nonsolo.tv

Sono passati 50 anni da quel 26 luglio 1970, giorno in cui Al Bano Carrisi e Romina Power si giurarono amore eterno nel corso di una cerimonia che sancì l’inizio di una delle storie d’amore più mediat ...

Romina Power, le parole su Al Bano dopo le Nozze D’Oro: “Non ero la sua spalla”

Hanno raggiunto un traguardo importante, Al Bano e Romina: le Nozze D’Oro. I due hanno attraversato mezzo secolo insieme, anche se non in maniera del tutto usuale. Non si può parlare, infatti, di cinq ...

