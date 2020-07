Le lettera esclusiva di Diodato a Leggo: 'Roma è casa mia, tornare qui mi emoziona' (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma è casa, anche se non la senti mai davvero tua, e tornare a casa provoca sempre quel senso di euforia misto a serenità, che è unico dei ritorni in posti a cui siamo legati. è la relazione che ... Leggi su leggo

evivanco7 : RT @RadioRossonera: Breve lettera aperta IN ESCLUSIVA di Ivan #Gazidis ai tifosi del #Milan - GlFerra : RT @RadioRossonera: Breve lettera aperta IN ESCLUSIVA di Ivan #Gazidis ai tifosi del #Milan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Breve lettera aperta IN ESCLUSIVA di Ivan #Gazidis ai tifosi del #Milan - santus1967 : RT @SimoneCristao: Questa è la breve lettera aperta per i tifosi del #Milan che Ivan #Gazidis ha voluto pubblicare tramite @RadioRossonera… - evivanco7 : RT @SimoneCristao: Questa è la breve lettera aperta per i tifosi del #Milan che Ivan #Gazidis ha voluto pubblicare tramite @RadioRossonera… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera esclusiva Le lettera esclusiva di Diodato a Leggo: Roma è casa mia, tornare qui mi emoziona Leggo.it Le lettera esclusiva di Diodato a Leggo: "Roma è casa mia, tornare qui mi emoziona"

Roma è casa, anche se non la senti mai davvero tua, e tornare a casa provoca sempre quel senso di euforia misto a serenità, che è unico dei ritorni in posti a cui siamo legati. È la relazione che tutt ...

ESCLUSIVA MN - Garlando: "Milan, dall'asse Pioli-Ibra è partito tutto. Rangnick? C'era una sproporzione"

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, negli scorsi giorni il Milan ha incontrato Gordon Stipic, procuratore del centrocampista turco, per parlare del rinnovo del numero 10, il ...

Roma è casa, anche se non la senti mai davvero tua, e tornare a casa provoca sempre quel senso di euforia misto a serenità, che è unico dei ritorni in posti a cui siamo legati. È la relazione che tutt ...Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, negli scorsi giorni il Milan ha incontrato Gordon Stipic, procuratore del centrocampista turco, per parlare del rinnovo del numero 10, il ...