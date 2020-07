Le bestemmie durante Roma-Fiorentina (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo il secondo rigore concesso ai giallorossi le telecamere di Sky hanno mandato in onda alcune bestemmie durante Roma-Fiorentina, che si è giocata ieri. Le immagini si riferiscono a dopo il momento in cui l’arbitro Chiffi assegnava il secondo penalty assegnato nel finale di gara a causa di un’uscita di Terracciano su Dzeko. Terracciano fa una gran parata sulla ribattuta di Perez, franando poi su Dzeko che comunque aveva gia’ calciato. L’arbitro assegna un rigore che fa molto discutere senza andare a rivedere al Var: Veretout va di nuovo dal dischetto e realizza la sua doppietta personale, che regala il successo alla squadra di Fonseca. La scena ha suscitato qualche protesta su Twitter da parte di chi è solito cercare di farsi pubblicità con cose del genere, insieme alle ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : bestemmie durante Le bestemmie durante Roma-Fiorentina next Roma ok con due rigori, Fiorentina furiosa con arbitro: quante bestemmie in campo…

La Roma ha vinto 2 a 1 contro la Fiorentina grazie a due rigori. I viola hanno protestato a lungo per il secondo, quello decisivo. Tante bestemmie ed insulti contro l’arbitro, senza tifosi si sente tu ...

