Le bestemmie al momento del rigore della Roma contro la Fiorentina | VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel corso del match di Serie A del pomeriggio di ieri, è stato impossibile non notare le bestemmie Roma-Fiorentina al momento del rigore concesso ai giallorossi. L’assenza di tifosi sugli spalti, come spesso accade, permette ai microfoni posizionati a bordo campo di captare tutti gli scambi di battute tra calciatori e tra lo staff tecnico e i calciatori. Per dire: nei giorni scorsi, grazie al silenzio assordante che c’è negli stadi, si è potuto assistere al violento scambio di battute tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini. Ieri, invece, è stata la volta delle bestemmie. LEGGI ANCHE > No, Sky Tg24 non ha mandato in onda un filmato con una bestemmia bestemmie Roma-Fiorentina, il ... Leggi su giornalettismo

