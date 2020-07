Lavoro, bonus contributivo del 100% per tutte le nuove assunzioni (Di lunedì 27 luglio 2020) La misura allo studio del governo scatterebbe per ciascun lavoratore, a prescindere dall’età anagrafica. Nel pacchetto anche la proroga selettiva della cassa integrazione d'emergenza e dello stop ai licenziamenti Leggi su ilsole24ore

fattoquotidiano : Lavoro, ministra Catalfo: “Avanti con il salario minimo, verso proroga del bonus per i lavoratori dello spettacolo… - marattin : Semplificazione (tanti strumenti - bonus, detrazioni, assegni - diventano uno solo), più soldi alle famiglie, più e… - fisco24_info : Lavoro, bonus contributivo del 100% per tutte le nuove assunzioni: La misura allo studio del governo scatterebbe pe… - Notiziedi_it : Tasse, bonus e lavoro: cosa ci aspetta ad agosto - Dome689 : Lavoro, ministra Catalfo: “Avanti con il salario minimo, verso proroga del bonus per i lavoratori dello spettacolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro bonus Tasse, bonus e lavoro: cosa ci aspetta ad agosto Adnkronos Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate

La nuova Guida di Entrate, pubblicata il 24 luglio 2020, contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio (divenuto legge l ...

Superbonus 110%. GUIDA con casi pratici e FAQ (di L. De Franciscis)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita guida, per dare una prima informazione sul cosiddetto superbonus 110%. Si era in attesa, di questi chiarimenti, per capire quali lavori possono benefi ...

La nuova Guida di Entrate, pubblicata il 24 luglio 2020, contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio (divenuto legge l ...L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’apposita guida, per dare una prima informazione sul cosiddetto superbonus 110%. Si era in attesa, di questi chiarimenti, per capire quali lavori possono benefi ...