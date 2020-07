Lavoro, bonus contributivo del 100% per tutte le nuove assunzioni (Di lunedì 27 luglio 2020) La misura allo studio del governo scatterebbe per ciascun lavoratore, a prescindere dall’età anagrafica. Nel pacchetto anche la proroga selettiva della cassa integrazione d'emergenza e dello stop ai licenziamenti Leggi su ilsole24ore

marattin : Semplificazione (tanti strumenti - bonus, detrazioni, assegni - diventano uno solo), più soldi alle famiglie, più e… - infoitinterno : Tasse, bonus e lavoro: cosa ci aspetta ad agosto - infoitinterno : Lavoro, bonus contributivo del 100% per i neoassunti - Maicolciotti : Lavoro, bonus contributivo del 100% per tutte le nuove assunzioni - PiccioneLavinia : @INPS_it @GrimalOg Il problema è che le spiegazioni, non le date voi, non le da inps risponde, non le dà inps regio… -