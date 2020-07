Lavoro, bonus contributivo del 100% per i neoassunti (Di lunedì 27 luglio 2020) In queste ore il governo è al Lavoro sul Decreto legge atteso a inizio agosto, il cui pacchetto Lavoro prevede cig Covid e licenziamenti bloccati che andranno avanti di pari passo, fino alla fine dell’anno. E, per accompagnare la ripresa, incentivi sotto forma di taglio dei contributi per chi riporterà i dipendenti al Lavoro dalla Cig o per chi farà nuove assunzioni. bonus contributivo del 100% per tutte le nuove assunzioni Per spingere il Lavoro stabile, nel pacchetto Lavoro del dl di agosto sarebbe previsto un esonero contributivo pieno, da riconoscere a tutte quelle aziende che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato. Si tratterebbe di sei mesi di sgravi fiscali al 100% dei ... Leggi su quifinanza

Procede il lavoro del governo intorno al decreto Agosto, il testo in rampa di lancio (25 miliardi il valore aggiuntivo) per prolungare l'accompagnamento fuori dalla crisi delle imprese e continuare a ...

