L’Australia accusa Google di aver violato la privacy degli utenti

(Foto: Leon Neal/Getty Images)La Commissione per la concorrenza e i consumatori dell'Australia (Accc) ha annunciato una causa legale contro Google, accusato di aver ingannato gli utenti in merito all'ottenimento del consenso dei loro dati personali ai fini di svolgere campagne di pubblicità mirata. Secondo l'autorità australiana il fatto risale al 2016, quando il colosso di Mountain View non avrebbe informato correttamente i consumatori per ottenere il loro consenso esplicito in merito alla decisione di iniziare a combinare i dati personali degli account Google con le loro abitudini di navigazione su siti terzi, non di proprietà del colosso di Mountain View.

