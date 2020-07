Laura Freddi si sposa: tra gli invitati spuntano Paolo Bonolis e la moglie (Di lunedì 27 luglio 2020) A quanto pare Paolo Bonolis sarà tra gli invitati del matrimonio di Laura Freddi. La showgirl a breve convolerà a nozze con il suo compagno. Laura Freddi e Paolo Bonolis (fonte Instgram @LauraFreddi e @sonoapoloBonolis)Sembra che non ci sia nessuna rivalità tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Le due, qualche settimana fa, sono finite al centro del gossip proprio per questo motivo, accusate di provare gelosie l’una nei confronti dell’altra. Per smentire ciò, Sonia e Laura si sono fatte vedere insieme ... Leggi su chenews

zazoomblog : Laura Freddi: Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia - #Laura #Freddi: #Sonia #Bruganelli… - gossipblogit : Laura Freddi: 'Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia' - infoitcultura : Laura Freddi matrimonio: tra gli invitati l’ex fidanzato Bonolis e la moglie - infoitcultura : Paolo Bonolis, le parole di Laura Freddi: 'Un grande amore, ce lo siamo ripromessi' - infoitcultura : Paolo Bonolis, Laura Freddi: “E’ stato un grande amore … manterremo la promessa che ci siamo fatti” e racconta la d… -