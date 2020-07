L’Atalanta che non fa mai calcoli accompagna Caudano sotto il sole (Di lunedì 27 luglio 2020) Matto Elvio, che fai? Perché esci in un giorno di caldo soffocante e nel primo pomeriggio? A volte, sembra tu voglia farti del male, o metterti fanciullescamente alla prova, ma in prove che non racconterai a nessuno, un po’ perché ... Leggi su ecodibergamo

AntoVitiello : Non era facile contro l'Atalanta e con assenze pesanti. Un pari che conferma come il #Milan ora sia vera squadra. N… - tvdellosport : ?? CHE DOLORE MBAPPE'! ?? L’attaccante del #PSG in lacrime, la caviglia si piega! Costretto a uscire, rischia di sa… - LolloSpanto : @Vatenerazzurro1 Paragone che non esiste, Zapata un buon attaccante e sta vivendo il top nella super Atalanta 19/20… - giocarmon : __ Atalanta era una donna bellissima e anche molto veloce che era desiderata da molti pretendenti per cui fece un… - LolloSpanto : @BalboInter @Vatenerazzurro1 Scusa, ma che c'entra ? Non regge un paragone solo numerico, se no Caputo (senza rig)… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta che Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia