Lasagna di melanzane: poche calorie e tanta bontà! (Di lunedì 27 luglio 2020) Siete a dieta ma non volete rinunciare ad un buon piatto di lasagne? Ecco la ricetta per realizzare la Lasagna di melanzane con poche calorie. Ingredienti per realizzare le lasagne di melanzane Per fare la Lasagna di melanzane vi serviranno: 750 ml di passata di pomodoro 500 grammi di melanzane 150 ml di vino rosso 75 grammi di formaggio scamorza affumicata (potete sostituirlo con del tofu se volete una versione vegana) 70 grammi di granulare di soia (sostituirà la carne nella Lasagna) 40 grammi di parmigiano grattugiato (che può essere sostituito con del pane grattugiato) 1 carota 1 cipolla Uno spiccio di aglio Q.b. di olio extravergine di oliva Q.b. di sale. Per ammorbidire il granulare di soia: acqua ... Leggi su pianetadonne.blog

