L’annus horribilis di David Luiz: nessun giocatore di Premier League ha procurato più rigori contro la propria squadra di lui (Di lunedì 27 luglio 2020) Criticato aspramente dai tifosi. Spesso sotto accusa per le sue prestazioni opache o, peggio ancora, per errori che hanno causato gol e sconfitte al suo Arsenal. David Luiz termina la sua annata in Premier League con l'ennesimo dato statistico negativo... Nonostante la vittoria dei Gunners contro il Watford, il brasiliano ha" centrato un altro record".David Luiz: record di rigori...procurati a sfavorecaption id="attachment 997853" align="alignnone" width="643" David Luiz (getty images)/captionUn'annata storta che non si è raddrizzata neppure nell'ultima giornata di Premier League. Per David Luiz è stato davvero un campionato terribile. ... Leggi su itasportpress

