L’anno del dragone, su Iris il film di Michael Cimino con Mickey Rourke (Di lunedì 27 luglio 2020) Stasera su Iris alle 21:00 arriva L'anno del dragone, il poliziesco sceneggiato da Michael Cimino e Oliver Stone ed interpretato da Mickey Rourke. L'anno del dragone è il film in onda stasera su Iris alle 21:00, un fiammeggiante poliziesco che vede Mickey Rourke nella parte di Stanley White, capitano della polizia di New York impegnato a combattere un'organizzazione criminale cinese Nel cuore segreto di Chinatown, a New York, prospera una minaccia criminale secolare: la Triade, una spietata rete di corruzione e potere. In qualità di nuovo padrino dell'organizzazione, Joey Tai decide che è tempo di condurre una battaglia per gli interessi ormai consolidati, sia italiani che ... Leggi su movieplayer

chetempochefa : 'Io credo che l'umanità riuscirà a uscire bene da qualsiasi situazione. Questa fiducia mi dà fiducia e speranza' I… - LiciaRonzulli : La presidente del #Senato è stata strumentalmente attaccata per aver rivendicato la centralità del Parlamento, un i… - alexbarbera : Dopo l’abolizione della povertà ora abbiamo “sottratto le autostrade alla logica del mercato”. Qui le conseguenze????… - _harrysmjle_ : @lorenzhaus Scrivimi un tema di 500 parole in inglese allora. Tanto sai com'è l'inglese non ha un vocabolario ampio… - giovanni_barba : @lenuccia82 @Sarasia06 Ho sempre avuto grande ammirazioni per gli ingegneri(mi piacerebbe per mia figlia) ma da pad… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno del “Urgenza per il ripristino e primi esiti delle indagini”: ecco perché Aspi è stata esclusa dal ‘Decreto Genova’ Genova24.it