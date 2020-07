L’Anno Del Dragone, riscopriamo stasera in tv uno dei grandi film degli anni Ottanta (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Anno Del Dragone segna il ritorno al cinema, nel 1985, di Michael Cimino. A quei tempi il suo nome era già leggendario, circonfuso di un titanismo sconfinato nella rovina. Dopo aver conquistato Hollywood nel 1978 con Il Cacciatore, 5 Oscar e risultati eccezionali al botteghino, solo due anni dopo Cimino era incappato nel rovescio de I Cancelli Del Cielo, il film che, in virtù di costi lievitati fino a 44 milioni di dollari e un incasso risibile portò al fallimento la United Artists fondata da Charlie Chaplin. Da quel giorno Cimino divenne un autore maledetto, osannato dai cinefili europei e visto come il fumo negli occhi dai produttori. Dopo quell’esito commercialmente disastroso – che però, rivisto nella versione montata dal regista di quasi quattro ore si rivela un capolavoro ... Leggi su optimagazine

chetempochefa : 'Io credo che l'umanità riuscirà a uscire bene da qualsiasi situazione. Questa fiducia mi dà fiducia e speranza' I… - LiciaRonzulli : La presidente del #Senato è stata strumentalmente attaccata per aver rivendicato la centralità del Parlamento, un i… - PatriziaTerzoni : Siamo tutti d’accordo che l’Italia sia il paese più bello del mondo, no? Quest’anno restiamo e viaggiamo nelle nost… - CiccioElle12 : RT @DanieleLenz96: La sensazione è che @PeccoBagnaia quest anno possa fare il salto di qualità e chissà si i dirigenti Ducati non decidano… - DanieleLenz96 : La sensazione è che @PeccoBagnaia quest anno possa fare il salto di qualità e chissà si i dirigenti Ducati non deci… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Anno Del L’allarme dei vigili del fuoco: «Siamo 250 a turno, pochi contro i roghi» Corriere della Sera