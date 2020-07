Lampedusa, migranti come turisti: cappelli di paglia e barboncino al guinzaglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Lo strano sbarco questa mattina. Undici tunisini sono arrivati con i bagagli al seguito. "Cerchiamo lavoro e libertà", ha detto una donna Leggi su repubblica

GDS_it : Tamponi negativi per i 25 migranti a Lampedusa, il sindaco: procurato allarme da un sindacato di polizia… - LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - Open_gol : Europarlamentare in quota Pd ma soprattutto medico. Pietro Bartolo ha salvato migliaia di migranti sulla banchina d… - SARwatchMED : RT @Adnkronos: #Lampedusa, #migranti sbarcano con bagagli e barboncino - MarcG_69 : RT @laltrodiego: ?? #Migranti, nuova fuga di massa in #Sicilia: a centinaia scappano dalla struttura di #PortoEmpedocle. Tranquilli, la #La… -