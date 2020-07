Lamorgese: "Navi militari in Sicilia per la quarantena dei migranti positivi" (Di lunedì 27 luglio 2020) La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha confermato in serata l'invio di Navi militari in Sicilia per la quarantena dei migranti in arrivo nel nostro Paese, così da tenere lontani dalla terraferma i casi di COVID-19 e limitare il più possibile i contagi in Italia.La promessa, che include anche l'invio di personale militare dell'operazione Strade Sicure, è stata annunciata dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci:Entro pochi giorni sarà garantito l'invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, da destinare alle aree più sensibili. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno Luciana ... Leggi su blogo

La titolare del Viminale: «La situazione è sotto controllo: tutti i test sierologici sono risultati negativi e cosi i tamponi fin qui eseguiti sui migranti» Tutto sotto controllo. Almeno dal punto di ...

