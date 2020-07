L’allarme dell’Istat: persi 500mila occupati da inizio pandemia (Di lunedì 27 luglio 2020) Audizione Istat in Senato: “500mila occupati persi da inizio pandemia. Seri rischi di sopravvivenza per le aziende”. ROMA – Nell’audizione in Senato il direttore della produzione statistica dell’Istat, Roberto Monducci, ha confermato un momento non semplice per l’industria italiana. “Il mercato del lavoro – ha precisato citato da La Repubblica – ha segnato tre mesi consecutivi di cadute congiunturali con un calo del mercato del lavoro di circa 500mila occupati dall’inizio della pandemia“. “Oltre un terzo delle imprese – ha aggiunto Monducci – ha denunciato fattori economici e organizzativi che mettono in dubbio la loro sopravvivenza, rivelando un ... Leggi su newsmondo

