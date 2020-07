L'Accademia dei Lincei frena gli entusiasmi mondiali sul vaccino anti Covid: ecco perché (Di lunedì 27 luglio 2020) Cautele sulla 'valutazione accelerata' dei candidati vaccini anti Covid-19 in sperimentazione sull'uomo, spesso dettata dalla fretta e dall'urgenza, e necessità di rigorosi studi sulla sicurezza. L'... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Accademia dei Cnr e Lincei insieme per un'informazione scientifica rigorosa - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Caprarola: Estate a Caprarola, un fine settimana di teatro e musica

Doppio appuntamento, quindi, domenica 2 agosto. Alle ore 18.30 a Palazzo Farnese, per la rassegna "Suoni Farnesiani" a cura de "I Concerti dell'Accademia degli Sfaccendati", si esibirà Samuele Telari, ...

Cina crea strumento per tracciare fonti inquinamento

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 LUG - Ricercatori cinesi hanno sviluppato uno spettrometro di massa mobile per monitorare le fonti dell'inquinamento. Lo ha riferito l'Accademia cinese delle scienze. I com ...

