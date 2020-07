La Vespucci nel golfo di Napoli sulle note di Pino: video mozzafiato (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Amerigo Vespucci incanta il golfo partenopeo sulle note di Pino Daniele. Questo il video mozzafiato realizzato dalla Marina Militare italiana per omaggiare la bellezza della costa napoletana. Nave Vespucci omaggia l'arcipelago campano #naveVespucci, in campagna d'istruzione con gli allievi dell'#AccademiaNavale, omaggia lo splendido arcipelago campano ricordando il grande #PinoDaniele#MarinaMilitare #NoiSiamolaMarina #IlMarenelTuoFuturo Publiée par Marina Militare sur Lundi 27 juillet 2020 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

