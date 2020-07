La strana idea del brasiliano Oscar: “Pronto a giocare per la Nazionale cinese” (Di lunedì 27 luglio 2020) Arrivato nel gennaio 2017 per 60 milioni di euro, Oscar, centrocampista o trequartista ex Chelsea, sembra essersi innamorato del campionato cinese e non solo. Parlando all'emittente asiatica CGTN, il calciatore dello Shanghai SIPG ha ammesso di essere pronto a giocare anche per la Nazionale cinese se vi fosse l'opportunità.Oscar: "Se la Cina ha bisogno..."caption id="attachment 429437" align="alignnone" width="594" Oscar (getty images)/caption"In Cina tutti vedono quanto io stia giocando bene", ha detto Oscar. "Quindi se la squadra Nazionale cinese avesse bisogno di un buon centrocampista penso che potrei dare una mano. Sempre che le regole vengano cambiate", ha aggiunto il brasiliano che non viene chiamato in Nazionale, nel ... Leggi su itasportpress

VittorioSgarbi : Il dottor Silvestri ha un’idea strana della libertà e, come alcuni esponenti del “Patto trasversale per la scienza”… - stosuIIaIuna : @quellodeigatti strana idea di 'ferie' - claudiomilani6 : @AdrianaSpappa @halseway @ildelfinogiulio Occhio all'azzolina! Capace di farsi venire qualche strana idea - cirox : «Quel logo ha ormai una strana caratteristica: sembra non sia stato disegnato da nessuno […] Sembra uno strano repe… - denne_red : My tears ricochet è probabilmente frutto di un sogno. Effettivamente è la più strana di tutte: da dove le è venuta… -

Ultime Notizie dalla rete : strana idea “Stat” ovvero muoviti e trasloca: lo scarso gradimento della strana idea del Comune di Benevento ilVaglio “Stat” ovvero muoviti e trasloca: lo scarso gradimento della strana idea del Comune di Benevento

La campagna elettorale decisamente in atto, con il suo consueto e prevedibile pieno di litigi e promesse, rischia di normalizzare la quotidianità contando sull'effetto distrazione. Meritoria è per ciò ...

LETTURE/ Il permesso di non leggere: “cronaca” di un lontanissimo premio Strega

Il Premio Strega è stato assegnato in un ormai lontanissimo 2 luglio (come mai Omero sembra di ieri?). Più di quei libri, è interessante ciò che li circonda Scrivo con colpevole ritardo del Premio Str ...

La campagna elettorale decisamente in atto, con il suo consueto e prevedibile pieno di litigi e promesse, rischia di normalizzare la quotidianità contando sull'effetto distrazione. Meritoria è per ciò ...Il Premio Strega è stato assegnato in un ormai lontanissimo 2 luglio (come mai Omero sembra di ieri?). Più di quei libri, è interessante ciò che li circonda Scrivo con colpevole ritardo del Premio Str ...