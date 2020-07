La Storia d’Amore più Bella del Mondo. Il video diventa romanzo (Di lunedì 27 luglio 2020) La Storia d’Amore più Bella Del Mondo: un video amatoriale da 400mila visualizzazioni in una settimana diventa un romanzo dopo sette anni dalla sua pubblicazione Nasceva sette anni fa La Storia d’Amore più Bella Del Mondo, un video amatoriale, misto tra realtà e fantasia, con un titolo tanto eloquente che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Una Storia d’amore sospesa, con un finale incerto ed indefinito, che troverà, a breve, il suo epilogo in un romanzo omonimo. A distanza di sette anni quando pubblicare il video era semplicemente un’espressione personale il suo successo non accenna e fermarsi. E allora ecco le ... Leggi su zon

naruto18090786 : RT @Giu_Fabiana: E vennero a trovarci le prime luci del mattino come se fossero le prime parole di una storia d'amore.„ Emily Dickinson #Sa… - Dimanu22 : RT @luciab1979: Chissà che una piccola storia che sta esplodendo in questa estate ci riporti a scoprire cos'è l'amore.Siamo abituati ad ave… - Blackth14477777 : RT @solxtice: ? single ? taken ? idiota con aspettative romantiche eccessivamente alte che sogna una storia d'amore disinteressato e recipr… - itsrealdayana : RT @solxtice: ? single ? taken ? idiota con aspettative romantiche eccessivamente alte che sogna una storia d'amore disinteressato e recipr… - luciab1979 : Chissà che una piccola storia che sta esplodendo in questa estate ci riporti a scoprire cos'è l'amore.Siamo abituat… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia d’Amore Il Giglio magico di Renzi e i “Beatles” che presero (e persero) Roma Corriere della Sera